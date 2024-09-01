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تواريخ استعادة إسرائيل جثث أسراها في غزة
يعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي من حين لآخر عن استعادة جثث أسراه في مناطق مختلفة من قطاع غزة. ففي 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 ، قال إنه عثر على جثتي إسرائيليتين في مدينة غزة.
وفي 1 ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه، أعلن عثوره على جثة أوفير تسرفاتي، وفي 12 ديسمبر/ كانون الأول أيضا أعلن العثور على جثتين في جباليا، إحداهما لجندي في لواء غولاني.
كما أعلن عثوره على جثث أخرى في خان يونس وجباليا وفي مناطق مختلفة من القطاع.
1/9/2024-|آخر تحديث: 1/9/202403:52 م (بتوقيت مكة المكرمة)