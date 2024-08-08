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شاهد.. سرايا القدس تقصف مستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية

بثت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- مشاهد من تجهيز وإطلاق مقاتليها رشقة صاروخية باتجاه مستوطنات غلاف غزة ضمن معركة “طوفان الأقصى”.
8/8/2024