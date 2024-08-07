تعرف على.. رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار

يحيى السنوار الرجل الأول في حركة حماس الذي تولى رئاسة المكتب السياسي للحركة خلفا للشهيد إسماعيل هنية وبإجماع قيادة ومجلس شورى الحركة. فمن يحيى السنوار؟