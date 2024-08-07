"قنينة حليب".. عمل مسرحي مرتقب للفنان المقدسي حسام أبو عيشة عن غزة

حسام أبو عيشة فنان مسرحي مقدسي وواحد من أولئك الذين أخذوا على عاتقهم بناء المسرح في القدس بعد احتلالها عام 1967، وحاليا يعد لعمل فني عن غزة عنوانه “قنينة حليب”.

القدس المحتلة- يقول الفنان حسام أبو عيشة إن "الهم الفلسطيني" يستحوذ على مضمون الفن الذي يقدمه، موضحا أنه يتبنى الفن من أجل التغيير.

وأضاف صاحب مسرح "البسمة" المقدسي أن العمل المسرحي في بداياته في القدس كان يشبه العمل الفدائي، مشيرا إلى تعرض الممثلين للملاحقة والمطاردة والسجن في كثير من العروض.

وتابع أن الهم الفلسطيني يهيمن على مضامين أعماله المسرحية، وأنه يعد حاليا لعمل مسرحي عن غزة عنوانه "قنينة حليب".

وعرض أبو عيشة أعماله في أزقة وشوارع القدس، وحصل على عشرات الجوائز عن أفضل ممثل وكاتب وفنان مسرحي.