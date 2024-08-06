موكب جنائزي مهيب رافق جثمان الشهيدة وفاء جرار في جنين

اجتاح الحزن مدينة جنين وحشود المشيعين الذين رافقوا جثمان الشهيدة وفاء جرار في موكب جنائزي مهيب وسط هتافات تدعو للرد على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين.