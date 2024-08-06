المحكمة الجنائية: سنلاحق مرتكبي الجرائم في السودان

قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إن المحكمة ستحقق مع من يصدرون الأوامر في القوات السودانية والدعم السريع ومن يساعدونهم ويمولونهم.