بلدية غزة تحذر: تراكم 100 ألف طن من النفايات يهدد بانتشار الأوبئة

استعرضت فقرة النافذة الإنسانية التي بثتها الجزيرة في “5 أغسطس/آب 2024” استمرار تكدس كميات كبيرة من النفايات وتسرب المياه في شوارع غزة، الأمر الذي يهدد بتفاقم الأزمات الصحية والبيئية في المدينة.

ووفقا لبيان صادر عن بلدية غزة، فإن العدوان الإسرائيلي تسبب في تكدس 100 ألف طن من النفايات في مدينة غزة، وهذا يمثل بيئة خصبة لانتشار الأمراض المعدية والأوبئة.

كما أشار البيان إلى أن 126 آلية من مختلف الأحجام قد دُمرت منذ بداية الحرب، إضافة إلى تدمير 60 بئرا. كما تسبب الاحتلال في اقتلاع 60 ألف شجرة في عدة مناطق من القطاع.

وأكدت البلدية أن هذه الأضرار تشكل تحديا كبيرا للبنية التحتية والخدمات الأساسية في غزة، وهو يزيد من صعوبة الحياة اليومية للسكان ويهدد الصحة العامة. وناشدت المنظمات الدولية للتدخل العاجل لمساعدة غزة في مواجهة هذه الأزمة البيئية والصحية المتفاقمة.