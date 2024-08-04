"نافذة من واشنطن" تركز على السباق الانتخابي بين هاريس وترامب

سلطت فقرة “نافذة من واشنطن” الضوء على السباق الانتخابي بين المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأميركية كامالا هاريس والمرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وتظهر آخر استطلاعات الرأي تمكن هاريس من تقليص الفارق بينها وبين ترامب إلى نقطة مئوية واحدة.

وتعكف المرشحة الديمقراطية على اختيار شخصية لمنصب نائب الرئيس ليرافقها في الحملة الانتخابية. ويتوقع أن تعلن عن الاسم قبل يوم الثلاثاء على أقصى تقدير.

تقديم: عثمان آي فرح