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غارة إسرائيلية تستهدف منزلا في مخيم جباليا شمالي غزة

استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلا في مخيم جباليا فجر اليوم السبت. مراسل الجزيرة أنس الشريف رصد جانبا من عمليات الإنقاذ.
31/8/2024