المقاومة الفلسطينية ترفع من وتيرة عملياتها ضد الاحتلال في خان يونس

أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان رسمي، انسحاب قواته من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بعد تحقيق أهدافها العسكرية.

وجاء هذا الانسحاب في أعقاب عملية عسكرية واسعة النطاق نفذتها قوات الاحتلال في المدينة منذ 23 يونيو/حزيران الماضي.

وقد توغلت قوات الفرقة الـ98 في خان يونس، انطلاقًا من المنطقة الشرقية وبني سهيلة وصولًا إلى قلب المدينة، وتوسعت العملية لتشمل منطقة حي الأمل ودوار القسام، وذلك بدعم من سلاح الهندسة.

وتعتبر هذه العملية هي الأوسع نطاقًا منذ بدء العدوان في ديسمبر/كانون أول الماضي، حيث استهدفت كامل جغرافيا خان يونس، وشهدت تمددًا إضافيًا في المناطق المجاورة، بالتزامن مع ارتفاع حدة المقاومة الفلسطينية.

تقرير: سلام خضر