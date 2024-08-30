فيضانات تتسبب في قتلى ومفقودين وأضرار جسيمة بالبنية التحتية في ملحان باليمن

تتواصل جهود السلطات المحلية في مديرية ملحان بمحافظة المحويت غربي اليمن، لفتح الطريق الرئيسي الذي يعد المنفذ الوحيد للوصول إلى عشرات آلاف السكان المحاصرين في رؤوس الجبال، بعد تعرض المنطقة لأمطار غزيرة.

وأسفرت الفيضانات المدمرة التي استمرت لأكثر من 48 ساعة عن العثور على جثث 14 شخصًا، فيما لا يزال نحو 20 شخصًا آخرين في عداد المفقودين، وفقًا لما أعلنته السلطات المحلية التي وصفت ما حدث بالكارثة المروعة التي شهدتها المنطقة.

وتكبدت مديرية ملحان أضرارًا جسيمة جراء الفيضانات، حيث غمرت المياه جزءًا كبيرًا من المنطقة وألحقت أضرارًا بالغة بالبنية التحتية والمنازل والمحلات التجارية، ما دفع السلطات إلى اعتبارها منطقة منكوبة.

تقرير: سمير النمري