شهيد وعدد من الجرحى عقب غارة إسرائيلية عنيفة تدمر منزلًا غربي مدينة غزة

دمرت غارة إسرائيلية عنيفة منزلًا بالكامل في منطقة الشنطة بحي الشيخ رضوان غربي مدينة غزة.

وأظهر تقرير مراسل الجزيرة أنس الشريف جهود فرق الإنقاذ والأطقم الطبية في البحث تحت الركام عن جرحى ومصابين أو ناجين ومفقودين.

وأسفرت عمليات البحث المتواصلة عن انتشال جثمان شهيد واحد وإنقاذ عدد من الجرحى من تحت الأنقاض، وكان المنزل المستهدف يضم روضة لتعليم الأطفال، إلا إنهم لم يكونوا متواجدين داخله لحظة وقوع القصف.