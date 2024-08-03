بينهم 3 سيدات.. استشهاد 5 فلسطينيين بغارة إسرائيلية جنوبي خان يونس

استشهد 5 فلسطينيين بينهم 3 سيدات إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا يؤوي نازحين في منطقة ميراج جنوبي مدينة خان يونس (جنوبي قطاع غزة).