وصول مصابين كلهم أطفال إلى مستشفى المعمداني بمدينة غزة

نقلت الجزيرة صور أطفال وصلوا إلى مستشفى المعمداني بعد إصابتهم في قصف إسرائيلي، وأظهرت الصور غياب الإمكانيات بشكل شبه كامل داخل المستشفى.