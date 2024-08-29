الجزيرة ترصد الدمار الواسع في حي القسطل شرق دير البلح

بعد أسبوع من التوغل الإسرائيلي في المشارف الشرقية لمدينة دير البلح، كشفت لقطات حديثة حجم الدمار الهائل الذي لحق بحي القسطل ومنطقة أبراج دير البلح.

وأظهر تقرير أعده مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة أن توغل الفرقة 98 والذي استمر أسبوعا كاملا ركز عملياته على المناطق الشرقية من دير البلح.

حيث استهدف الاحتلال خلال توغله "أبراج دير البلح"، التي تم إنشاؤها خصيصا لإسكان الأسر "المستورة"، وسكنتها العائلات قبل أشهر قليلة فقط من بدء العدوان على غزة.

كما دمر الاحتلال البنية التحتية وأحدث تخريبا واسع النطاق للمرافق الأساسية في الحي، إضافة إلى تدمير مسجد المنطقة.