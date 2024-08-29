"أبو شجاع".. أيقونة المقاومة شمالي الضفة شهيدا

استشهد محمد جابر الملقب بـ”أبو شجاع” قائد كتيبة سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- بطولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة وذلك بعد 10 أعوام من مطاردة الاحتلال.

ولم يكمل "أبو شجاع" عقده الثالث، فهو من مواليد مخيم نور شمس بطولكرم عام 1998، وكانت أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية قد صنفته أحد المطلوبين الكبار لإسرائيل، وقالت إنه زعزع الاستقرار شمالي الضفة، وحاولت اغتياله أكثر من مرة.

ويعرف عن الشهيد أنه شخص قليل الكلام قوي القلب شجاع مقدام، وكان قد قضى سنين عدة من عمره معتقلا بين زنازين الاحتلال وسجون الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

وبرز بالسنوات الأخيرة قائدا عسكريا وأيقونة للمقاومة بعد تأسيس كتيبة طولكرم في مارس/آذار عام 2022 والتي تطورت أساليبها القتالية وصولا لتصنيع العبوات الناسفة والمتفجرات، كما تبنت هجمات بمناطق مختلفة بالضفة.

تقرير: نسيبة موسى