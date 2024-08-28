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شاهد.. ألوية صلاح الدين تقصف قوات الاحتلال في نتساريم

نشرت ألوية الناصر صلاح الدين جانبا من قصف مقاتليها لقوات الاحتلال المتواجدة في محور نتساريم بقذائف الهاون يوم 27 أغسطس/آب الجاري.
28/8/2024