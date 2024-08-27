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6 شهداء في قصف منزل وسط خان يونس جنوبي قطاع غزة

استشهد 6 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا وسط خان يونس جنوبي قطاع غزة. ونقلت الجزيرة صورا تظهر انتشال جثامين وخروج ناجين ومصابين بينهم أطفال.
27/8/2024