كل ما تريد معرفته عن رد حزب الله وأبرز المواقع التي استهدفها

شن حزب الله اللبناني هجوما كبيرا فجر 25 أغسطس/آب الجاري بعد 26 يوما من اغتيال قائده العسكري البارز فؤاد شكر، وحشد عسكري أميركي غير مسبوق في المنطقة.

وبدأ الهجوم بأكثر من 300 صاروخ انطلقت على دفعات متتالية من لبنان باتجاه إسرائيل، حيث وصفه حزب الله بأنه المستوى الأول من رده على اغتيال شكر، ثم انطلقت بعدها عشرات المسيرات الانقضاضية باتجاه مواقع وقواعد عسكرية إسرائيلية.

بدورها، قالت إسرائيل إنها استبقت العملية -التي نفذها حزب الله- بما سمتها ضربات وقائية استهدفت مناطق واسعة في جنوب لبنان، بعد تلقيها معلومات بأن الحزب يتحضر لاستهداف مواقع إستراتيجية بآلاف الصواريخ.

تقرير: سلام خضر