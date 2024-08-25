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شاهد.. فصائل المقاومة تقصف قوات الاحتلال في محور نتساريم

نشرت كتائب الشهيد أبو حسن مصطفى صورا لعملية استهداف قوات الاحتلال في محور نتساريم بقذائف الهاون الثقيل والتي نفذتها بالتعاون مع كتائب الأنصار.
25/8/2024