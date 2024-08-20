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قصف إسرائيلي على منزل بمخيم البريج في غزة

استشهاد 6 فلسطينيين من عائلة واحدة في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بمخيم البريج وسط قطاع غزة.
20/8/2024