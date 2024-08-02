شهداء ومصابون في استهداف إسرائيلي لمدنيين في تل الهوى جنوب غزة

استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المدنيين بالقرب من المستشفى الأردني في تل الهوى جنوبي قطاع غزة.