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شاهد.. نقل جثامين شهداء عقب غارة إسرائيلية وسط مدينة غزة

بثت شاشة الجزيرة مشاهد مؤلمة لفلسطينيين ينقلون جثامين شهداء وينقذون جرحى بعد غارة إسرائيلية تسببت في سقوط 4 شهداء بشارع الجلاء وسط مدينة غزة.

 

 

 

 

2/8/2024