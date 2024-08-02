سرايا القدس تنشر صور "درون" إسرائيلية سيطرت عليها في سماء رفح

نشرت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- صور طائرة درون إسرائيلية قالت إنها سيطرت عليها في سماء مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.