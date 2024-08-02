حضور رفيع المستوى لمراسم تشييع الشهيد إسماعيل هنية بالدوحة

كان تشييع الشهيد إسماعيل هنيه رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مهيبا وحاشدا في مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب في العاصمة القطرية الدوحة.

وأقيمت صلاة الجنازة على جثمان الشهيد ومرافقه وسيم أبو شعبان، وسط حضور وجمع من المصلين ومن القيادات والرموز الفلسطينية والعربية والإسلامية، وحظيت مراسم التشييع بحضور رسمي قطري رفيع المستوى.

حيث شارك في أداء صلاة الجنازة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفه آل ثاني والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري.

تقرير: نسيبة موسى