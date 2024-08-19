9 شهداء في قصف استهدف مجموعة فلسطينيين بمخيم الشاطئ

سقط 9 شهداء وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من الفلسطينيين بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة. ونشرت الجزيرة صورا تظهر جثثا متناثرة في مكان القصف.