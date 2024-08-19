4 شهداء في قصف سيارة مدنية بحي التفاح شرقي غزة

سقط 4 شهداء وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف سيارة مدنية بحي التفاح شرقي مدينة غزة. ونشرت الجزيرة صورا تظهر جثثا متناثرة في مكان القصف.