ما موقف كامالا هاريس من الحرب قبل وبعد ترشحها للرئاسة الأميركية؟

التزمت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس بخط الإدارة تجاه الحرب الذي لم يتحدث بشكل قاطع عن وقف دائم لإطلاق النار، ولكنها أعلنت مؤخرا أنها لن تصمت تجاه المعاناة المتواصلة للمدنيين الفلسطينيين.

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