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ما موقف كامالا هاريس من الحرب قبل وبعد ترشحها للرئاسة الأميركية؟
التزمت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس بخط الإدارة تجاه الحرب الذي لم يتحدث بشكل قاطع عن وقف دائم لإطلاق النار، ولكنها أعلنت مؤخرا أنها لن تصمت تجاه المعاناة المتواصلة للمدنيين الفلسطينيين.
وبعد انسحاب جو بايدن من السباق الرئاسي وخلال لقائها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 25 من يوليو/تموز عقب خطابه أمام الكونغرس جددت هاريس التزامها بأمن إسرائيل لكنها شددت في المقابل على أنها لن تصمت توجه معاناة الفلسطينيين مشيرة إلى أن عدد القتلى المدنيين في غزة مرتفع للغاية.
تقرير: يونس آيت يس
19/8/2024