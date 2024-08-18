من المعيشة إلى غزة: التحديات الكبرى أمام ترشيح هاريس للرئاسة

يستعد الحزب الديمقراطي لعقد المؤتمر المخصص لمنح بطاقة الترشح عن الحزب في الانتخابات الرئاسية القادمة لنائبة الرئيس كامالا هاريس، في ظروف أضحت فيها وحدة الحزب وقدرته على الفوز على المحك.

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