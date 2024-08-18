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من المعيشة إلى غزة: التحديات الكبرى أمام ترشيح هاريس للرئاسة
يستعد الحزب الديمقراطي لعقد المؤتمر المخصص لمنح بطاقة الترشح عن الحزب في الانتخابات الرئاسية القادمة لنائبة الرئيس كامالا هاريس، في ظروف أضحت فيها وحدة الحزب وقدرته على الفوز على المحك.
وإلى جانب حصولها على ترشيح الحزب رسميا، تركز هاريس وحزبها على ملفات رئيسية تمثل تحديا لها أمام منافسها المرشح الجمهوري دونالد ترامب.
وتواجه هاريس تحديات تتمثل في قضايا تكلفة المعيشة والهجرة ومكافحة الجريمة والسياسة الخارجية التي غدت بندا رئيسيا في هذه الانتخابات بسبب الحرب في غزة.
تقرير: عبد الفتاح فايد
18/8/2024