غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في مخيم النصيرات بغزة

استشهد 7 أشخاص، بينهم 3 أطفال، وأصيب آخرون، في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.