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شاهد.. حزب الله يستهدف مواقع عسكرية إسرائيلية

نشر حزب الله اللبناني صورا تظهر استهدافه موقع ريشا العسكري والمقر المستحدث للفرقة 146 في جعتون ومستوطنة المطلة شمالي إسرائيل.
18/8/2024