مستشفى العودة بغزة يواجه خطر التوقف خلال 24 ساعة

يتوقع مختصون أن يتوقف مستشفى العودة في شمال قطاع غزة عن الخدمة خلال 24 ساعة في حال عدم توفر الوقود والمستلزمات الطبية، إلى جانب نقص الكوادر الطبية في الشمال.

وقال مدير المستشفى الدكتور محمد صالحة إن نقص الوقود سيتسبب في توقف المستشفى عن تقديم الخدمات للمرضى خلال 24 ساعة، إذا لم يتم توفيره لتشغيل مولدات الكهرباء التي تمد أقسام المستشفى بالطاقة.

وأضاف أن نقص الوقود والكوادر والمستلزمات الطبية يجبر الأطباء على تأجيل نصف العمليات الجراحية تقريبا، مما يهدد ببتر أطراف بعض المرضى.