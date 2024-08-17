قصف إسرائيلي استهدف حي الزيتون في غزة

استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في محيط مسجد الفاروق بحي الزيتون في مدينة غزة. المزيد في تقرير محمد قريقع.