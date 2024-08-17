القضماني.. أقدم محمص مكسرات في القدس

بدأت حكاية محمص القضماني بسوق خان الزيت في البلدة القديمة من القدس خلال أربعينيات القرن الماضي، ليكون أول متجر متخصص في تجهيز المكسرات والحلوى المحلية.

القدس المحتلة- عن قصة محمص القضماني في مدينة القدس المحتلة، يروي عادل القضماني بداياته حين أسسه جده أبو رفعت القضماني، ثم انتقلت ملكيته إلى والده، واليوم يملكه مع عمه.

وتخصص معمل ومحمص القضماني، وهو بناء قديم مسقوف بحجارة بارزة، في تحميص المكسرات وتجهيز الحلوى المحلية من حلقوم وملبّس وشوكولاتة.

وحتى اليوم يحتفظ القضماني بأدوات تصنيع الحلوى وتحميص المكسرات التي كانت تُستخدم في بدايات عمل المتجر.

وعن سر استمرار المتجر رغم ما تمر به القدس من حالة عدم استقرار، وإجراءات ومضايقات ناتجة عن الاحتلال خاصة في البلدة القديمة، يرد القضماني "ببركة المكان، صامدون إن شاء الله".