مجلس الأمن يبحث مجزرة مدرسة التابعين التي ارتكبتها إسرائيل

عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة بناء على طلب الجزائر لبحث المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مدرسة التابعين بحي الدرج في غزة. وطالب أغلبية المتحدثين المجلس بالتحرك لتنفيذ قراراته بشأن غزة.

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