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مجلس الأمن يبحث مجزرة مدرسة التابعين التي ارتكبتها إسرائيل
عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة بناء على طلب الجزائر لبحث المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مدرسة التابعين بحي الدرج في غزة. وطالب أغلبية المتحدثين المجلس بالتحرك لتنفيذ قراراته بشأن غزة.
وخلال الجلسة، حذرت ليزا دوتن مديرة قسم التمويل بمكتب الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة من انزلاق الأوضاع في غزة نحو كارثة أكبر، مطالبة بممارسة ضغوط دبلوماسية واقتصادية لمنع مآس كتلك التي شهدتها مدرسة التابعين.
تقرير: مراد هاشم
14/8/2024