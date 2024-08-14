لماذا يركز الاحتلال الإسرائيلي على منطقة الزنة بخان يونس؟

يركز الجيش الإسرائيلي في الآونة الأخيرة عملياته العسكرية شرق خان يونس وتحديدا في منطقة الزنة، حيث تتوغل حاليا قوات الاحتلال في المنطقة للمرة الثالثة منذ بدء العملية البرية في خان يونس.

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