مدة الفيديو 01 minutes 30 seconds
لماذا يركز الاحتلال الإسرائيلي على منطقة الزنة بخان يونس؟
يركز الجيش الإسرائيلي في الآونة الأخيرة عملياته العسكرية شرق خان يونس وتحديدا في منطقة الزنة، حيث تتوغل حاليا قوات الاحتلال في المنطقة للمرة الثالثة منذ بدء العملية البرية في خان يونس.
ولا تزال الزنة تشهد معارك ضارية بين المقاومة وقوات الاحتلال. ورغم صعوبة هذه الظروف الميدانية فإن المقاومة لا تزال تنفذ العديد من الكمائن وعمليات القنص وتفجير الآليات الإسرائيلية.
تقرير: إسماعيل أبو عمر/قراءة جعفر سلمات
14/8/2024