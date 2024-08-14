آلة الهدم الإسرائيلية تستهدف بلدة الطور في القدس

مساكن وحظائر للمواشي ومحطة وقود ومنشآت زراعية كانت هدفا لعملية هدم إسرائيلية واسعة استهدفت منطقة “البدوي” في حي الطور بالمدينة المقدسة المحتلة، مما تسبب في تشريد عشرات المقدسيين.

يقول جمال السعيدي الناطق باسم أهالي منطقة "البدوي" -للجزيرة نت- إن سكان حي الطور فوجئوا صباح اليوم الأربعاء بحشد كبير لقوات الاحتلال بما في ذلك الإدارة المدنية والقوات الخاصة وحرس الحدود ترافقها معدات هدم تداهم المنطقة.

ويضيف المواطن، وهو أحد المتضررين من الهدم، أن هذه القوات باشرت بعمليات الهدم دون أن تعطي فرصة للسكان لفهم ما يجري، أو إعطاء فرصة للمحامين في المدينة المقدسة للاعتراض على قرار الهدم لدى الجهات المختصة.

ويوضح السعيدي أن الهدم طال مساكن يقطنها ما لا يقل عن 40 مواطنا، واسطبلات للخيول وحظائر للمواشي، ومحطة للبترول ومنشآت زراعية، وقد دمرت جميعها بالكامل.

أما الذريعة فهي -وفق المواطن المقدسي- إفراغ المنطقة لمرور شارع استيطاني.