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السيول تجتاح بلدة تنقاسي السودانية وتخلف دمارا هائلا
في كارثة طبيعية مفاجئة، تعرضت بلدة تنقاسي الواقعة في محلية مروي بالولاية الشمالية في السودان لسيول جارفة ليلا، مما أدى إلى دمار شامل في المنطقة.
ووفقا للتقارير الأولية الصادرة عن السلطات المحلية، فقد تسببت السيول في انهيار أكثر من 700 منزل بشكل كلي، تاركة مئات الأسر بلا مأوى.
وفي أعقاب هذه الكارثة، أطلقت السلطات المحلية نداء استغاثة عاجلا، مناشدة المنظمات الدولية والإنسانية لتقديم المساعدات الضرورية، وتشمل الاحتياجات الملحة المواد الغذائية والإمدادات الحيوية الأخرى.
14/8/2024