السيول تجتاح بلدة تنقاسي السودانية وتخلف دمارا هائلا

في كارثة طبيعية مفاجئة، تعرضت بلدة تنقاسي الواقعة في محلية مروي بالولاية الشمالية في السودان لسيول جارفة ليلا، مما أدى إلى دمار شامل في المنطقة.

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