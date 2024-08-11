مدة الفيديو 04 minutes 07 seconds
بقايا طعام وأشلاء ودماء.. آثار المجزرة الإسرائيلية بمدرسة شرقي غزة
رصدت كاميرا الجزيرة آثار الدمار في مدرسة “التابعين” بحي الدرج شرقي مدينة غزة بعد القصف الإسرائيلي الذي خلف أكثر من 100 شهيد وعشرات الإصابات من المصلين الذين كانوا يؤدون صلاة الفجر.
وأظهرت اللقطات بقايا طعام النازحين ودماء على جدران المصلى داخل المدرسة وبعض الأشلاء المتناثرة، خاصة مع استمرار الأهالي في البحث عن جثامين ذويهم.
تقرير: أنس الشريف
11/8/2024-|آخر تحديث: 11/8/202411:55 م (بتوقيت مكة المكرمة)