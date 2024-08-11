بقايا طعام وأشلاء ودماء.. آثار المجزرة الإسرائيلية بمدرسة شرقي غزة

رصدت كاميرا الجزيرة آثار الدمار في مدرسة “التابعين” بحي الدرج شرقي مدينة غزة بعد القصف الإسرائيلي الذي خلف أكثر من 100 شهيد وعشرات الإصابات من المصلين الذين كانوا يؤدون صلاة الفجر.

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