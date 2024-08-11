مكتبة "صندوقة" بالقدس أقدم من الاحتلال

تعد مكتبة صندوقة العالمية في شارع الآلام بالقدس المحتلة، واحدة من أقدم متاجر المدينة، إذ سبق تأسسيها احتلال إسرائيل للقدس.

يقول صاحب مكتبة "صندوقة" ووريثها الحاج حمدي صندوقة -للجزيرة نت- إن والده أنشأ المكتبة عام 1942 لبيع القرطاسية والكتب الدينية، ثم صناعة الدفاتر لمدارس القدس.

ويضيف أنه يدير المكتبة بعد وفاة والده وأشقائه، مشيرا إلى تحوّلها تدريجيا إلى مكتبة سياحية يبيع فيها الصور التذكارية والبوسترات والصور القديمة.

يُبرز صندوقة للجزيرة نت بعض أقدم معروضات مكتبته ومنها مجلات قديمة وبطاقة دعوة تعود لعام 1952 وصورٌ قديمة للمسجد الأقصى ومنطقة باب العامود قبل الاحتلال الإسرائيلي.