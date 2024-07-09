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مدة الفيديو 03 minutes 26 seconds
03:26
فرنسا.. ماكرون يتسلم استقالة أتال ويكلفه بحكومة تصريف أعمال
كلف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الحكومة غابرييل أتال بإدارة حكومة تصريف الأعمال إلى حين اتضاح ملامح خريطة البرلمان الجديد.
9/7/2024