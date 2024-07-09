مدة الفيديو 03 minutes 26 seconds

فرنسا.. ماكرون يتسلم استقالة أتال ويكلفه بحكومة تصريف أعمال

كلف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الحكومة غابرييل أتال بإدارة حكومة تصريف الأعمال إلى حين اتضاح ملامح خريطة البرلمان الجديد.
9/7/2024