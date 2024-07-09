تصاعد الغارات الإسرائيلية يجبر السكان على النزوح الجماعي من مدينة غزة

تواصلت حركة النزوح من مدينة غزة بعد تنفيذ قوات الاحتلال سلسلة متواصلة من الغارات الجوية على النواحي الجنوبية والغربية والشرقية من المدينة.

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