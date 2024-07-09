بايدن يجدد التأكيد على عزمه خوض الانتخابات وهزيمة ترامب

أكد الرئيس جو بايدن، في رسالة لأعضاء حزبه في الكونغرس، أنه مستمر في السباق الرئاسي حتى النهاية، وأنه الأقدر على هزيمة ترامب رغم ما تدعيه الاستطلاعات.