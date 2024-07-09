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مدة الفيديو 02 minutes 38 seconds
02:38
بايدن يجدد التأكيد على عزمه خوض الانتخابات وهزيمة ترامب
أكد الرئيس جو بايدن، في رسالة لأعضاء حزبه في الكونغرس، أنه مستمر في السباق الرئاسي حتى النهاية، وأنه الأقدر على هزيمة ترامب رغم ما تدعيه الاستطلاعات.
9/7/2024