قصف روسي يستهدف مستشفى للأطفال في كييف ويوقع قتلى وجرحى

شهدت العاصمة الأوكرانية كييف هجومًا صاروخيًّا روسيا عنيفا استهدف عدة مناطق، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وكان الاستهداف الأشد والأكثر مأساوية لمستشفى أخمديت للأطفال، المتخصص في علاج أمراض السرطان والدم والأمراض المزمنة.

ووفقا لمراسل الجزيرة أدهم أبو الحسام، فإن المستشفى المستهدف يقدم خدمات طبية لأكثر من 20 ألف طفل سنويا، مما يجعل هذا الهجوم كارثة إنسانية بكل المقاييس.

وأظهرت لقطات من موقع الحادث فرق الإنقاذ وهي تكافح لانتشال الأطفال المرضى والكوادر الطبية من تحت أنقاض المستشفى المدمر، فيما تعمل فرق الإطفاء في الوقت نفسه بجهد لإخماد الحرائق المنتشرة في أرجاء المكان، في مشهد يعكس حجم الدمار الذي خلفه القصف.