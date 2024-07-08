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مدة الفيديو 01 minutes 30 seconds
01:30
غارة إسرائيلية على منزل في جباليا شمال غزة
انتشال ضحايا وجرحى من منزل تعرض لغارة إسرائيلية في جباليا شمالي غزة.
8/7/2024