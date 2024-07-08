تصاعد غارات الاحتلال يجبر سكان مدينة غزة على النزوح الجماعي

تواصلت حركة النزوح من مدينة غزة بعد تنفيذ قوات الاحتلال سلسلة متواصلة من الغارات الجوية على النواحي الجنوبية والغربية والشرقية من المدينة.

وأظهر تقرير أعده مراسل الجزيرة أنس الشريف من شمال شارع النصر بغزة مشاهد مؤلمة لنزوح الأهالي بأعداد كبيرة باستخدام العربات التي تجرها الدواب، إضافة إلى نزوح عائلات سيرا على الأقدام، ومشاهد مؤثرة للأطفال والنساء وكبار السن.

وتعكس هذه المشاهد حجم المأساة الإنسانية التي يعيشها سكان غزة في ظل استمرار العمليات العسكرية وتصاعد وتيرة القصف الإسرائيلي على مختلف أنحاء القطاع.